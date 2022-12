Cine e Wout Weghorst, uriașul olandez care a egalat Argentina în ultimul minut, după o schemă-surpriză

Înalt de 1,97 m, atacantul care i-a dat lovitura Argentinei în minutul 90+11, după o schemă care a paralizat toată defensiva sud-americanilor, valorează 14 milioane de euro și mai are contract cu Besiktas până pe 30 iunie 2023.

Omul-surpriză al lui Louis van Gaal a redus din diferență în minutul 83, după ce intrase în locul lui Memphis Depay în minutul 78. Imbatabil în duelurile aeriene, Wout Weghorst a hărțuit în permanență apărarea condusă de Otamendi, dar a arătat că e un atacant înalt și cu o tehnicitate ridicată.

Asta s-a văzut și în ultimul minut, când Weghorst a finalizat schema genială care a suprins Argentina lui Lionel Scaloni.

2 - Wout Weghorst has become the first ever substitute to score twice in a World Cup match for Netherlands. His equaliser was timed at 100:30 - the latest second half goal in a World Cup knockout stage game since Opta have exact goal times (from 1966). Saviour. pic.twitter.com/3oKSPTXoQU