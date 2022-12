Olanda și Argentina s-au întâlnit în sferturile Campionatului Mondial. Sud-americanii au intrat cu avantaj la pauză, grație golului înscris de Nahuel Molina (24 ani), din pasa genială a lui Lionel Messi (35 ani).

Presa din Argentina exultă după succesul contra Olandei: „Există o echipă care are un Messi de neoprit, într-o versiune mondială!”

Lionel Messi isn’t human. Who else sees that pass.

