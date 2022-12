Qatarul a primit doar 765.000 de vizitatori în primele două săptămâni ale Cupei Mondiale de fotbal, potrivit unui raport al organizatorilor marelui eveniment sportiv.

Pentru cel mai mare eveniment fotbalistic al planetei era preconizat un flux de 1,2 milioane de persoane în timpul competiţiei cu durata de aproape o lună.

O creştere mare a numărului de vizitatori în acest stadiu al turneului este improbabilă, doar patru echipe fiind rămase în cursa pentru trofeu şi doar patru meciuri din totalul de 64 care au început pe 20 noiembrie.

Federaţia Internaţională de Fotbal a afirmat anterior că asistenţa pe arenele din Qatar a depăşit-o pe cea din perioada corespunzătoare a Cupei Mondiale din Rusia, din 2018.

Chiar și așa, spectacolul din tribune nu a lipsit la meciurile din Qatar, iar în sfertul de finală dintre Croația și Brazilia, doi suporteri ai sud-americanilor au devenit vedete pe internet.

O femeie a fost surprinsă în timp ce se machia în tribune, uitându-se la telefonul partenerului, care avea camera frontală deschisă, transformând dispozitivul într-o oglindă.

La un moment dat, bărbatul s-a uitat către o altă persoană, căreia i-a zâmbit și i-a făcut cu ochiul.

Best thing I've seen at the World Cup so far pic.twitter.com/wTB6SyzPLI