„E dificil să spun că voi mai juca la Bayern!” Robert Lewandowski, noi declarații legate de un posibil transfer la FC Barcelona

Contractul golgheterului lui Bayern Munchen expiră în vara anului următor, iar recent au apărut informații legate de o posibilă plecare a sa de la campioana Germaniei. Nemulțumit de faptul că nu a primit o propunere de prelungire până în prezent, Lewandowski ar fi decis să părăsească echipa, iar singura destinație pe care o dorește este FC Barcelona.

Catalanii sunt interesați de transferul său și au făcut deja o ofertă pentru el, însă s-au lovit de refuzul conducerii bavareze.

Atacantul se află în vacanță pe Coasta de Azur, înainte de a se alătura naționalei Poloniei pentru meciurile din Nations League, și a profitat de ocazie pentru a participa la Marele Premiu de Formula 1 din Monaco. Lewandowski a fost invitat special la Aston Martin, iar presa a profitat de ocazie pentru a-l întreba despre viitorul său.

„Va veni momentul pentru a oferi informații. În curând voi putea spune mai mult”, a declarat inițial Robert Lewandowski pentru Sky Sports Germania.

Mai târziu, atacantul polonez a fost întrebat de către cei de la Eleven Sports Polonia despre cum ar putea evolua situația sa, iar el a vorbit despre posibilul transfer la FC Barcelona, dar și despre șansele de a rămâne la Bayern Munchen pentru încă un sezon.

„Transferul la Barca? Depinde de mai mulți factori. Cred că situația mea este clară și nu are rost să vorbim despre asta. Este dificil să spun că voi juca la Bayern în următorul sezon. Am o casă în Mallorca, Spania e un loc extrem de cool, cred că e un loc în care să mergi să petreci mai mult timp decât într-o vacanță”, a spus polonezul citat de Mundo Deportivo.

