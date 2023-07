Transfer pentru Romelu Lukaku! Pleacă de la Chelsea la doi ani de la mutarea de 113 milioane de euro

Chiar dacă, inițial, s-a zvonit că nu va rămâne la Inter Milano și se va întoarce la Chelsea, clubul de care aparține, se pare că italienii au revenit asupra deciziei și îl vor transfera pe atacantul belgian.

Lukaku s-a înțeles deja cu gruparea de pe ”Meazza” pentru un contract valabil până în 2027, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

În primul an, masivul atacant belgian va fi împrumutat la Inter pentru cinci milioane de euro, după care italienii vor fi obligați să-l cumpere pentru încă 30.

Mutarea reprezintă, oricum, o afacere bună pentru cei de la Inter Milano, club care l-a vândut pe Lukaku la Chelsea în 2021 pentru o sumă uriașă: 113 milioane de euro. Belgianul nu a confirmat la revenirea pe Stamford Bridge și a revenit pe ”Meazza”, sub formă de împrumut.

Romelu #Lukaku has already agreed personal terms with #Inter for a contract until 2027. He wants and pushing to return to Inter as soon as possible. After #Onana’s sale #Nerazzurri will offer to #Chelsea a loan (€5M) with obligation to buy (€30M) to try to close the deal. #CFC https://t.co/vymplOHAk9