Surpriză! Sadio Mane pleacă de la Al Nassr. Unde ar putea ajunge

Cotat la 15 milioane de euro de site-urile de specialitate, senegalezul a fost achiziționat de arabi în urmă cu un an de la FC Bayern Munchen. Al Nassr a achitat 30 de milioane de euro pentru serviciile lui Sadio Mane care, înainte de escapada din Bavaria, a fost jucătorul lui Liverpool pentru șase sezoane.

Transfer News Live scrie pe rețelele social media că oficialii celor de la Al Nassr nu îl mai vor pe Sadio Mane și pentru următoarea stagiune.

”Echipa managerială nu crede în conexiunea dintre Sadio Mane și Cristiano Ronaldo”, se arată pe pagina amintită anterior.

Totuși, Transfer News Live susține că Al Qadisiya, care a câștigat ediția 2023/24 din eșalonul secund și a promovat în Saudi Pro League cu 73 de puncte, îl vrea pe Mane la club.

