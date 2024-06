Supertransferul pregătit de Jose Mourinho! ”Un vis”

La începutul lunii iunie, Jose Mourinho (61 de ani) a fost prezentat oficial de clubul din Turcia. Antrenorul portughez a semnat un contract valabil pe doi ani cu Fenerbahce.

Lusitanul a pus deja ochii pe un superfotbalist. E vorba despre Kingsley Coman (28 de ani), care ar fi gata să o părăsească după șapte ani pe FC Bayern Munchen, din informațiile jurnalistului sportiv Florian Plettenburg.

”Kingsley Coman este o țintă de vis pentru Fenerbahce în această fereastră de transferuri”, a scris jurnalistul pe rețelele social media, care, de altfel, a și punctat: ”Totuși, mutarea e puțin probabilă, căci Coman are alte planuri”.

Rămâne de văzut dacă Kingsley Coman va ajunge la Fenerbahce sau în altă parte. La echipa de pe ”Allianz Arena”, FC Bayern, mai are contract până la finele stagiunii 2026/27.

