Steven Gerrard și-a dat acordul și semnează!

Chiar dacă a rămas fără Jordan Henderson (33 de ani), fostul căpitan de la Liverpool, care va semna cu Ajax Amsterdam, Gerrard nu are de gând să plece din Arabia Saudită.

Ultimele rezultate ale echipei nu au fost pe măusra așteptărilor. Al-Ettifaq nu are nicio victorie în ultimele opt etape din campionat, dar cu toate acestea Gerrard primește încredere totală din partea conducerii.

Cele două părți au negociat prelungirea înțelegerii deja existente. Dacă inițial semnase un contract valabil până în 2025, acum Gerrard a ajuns la un acord cu arabii pentru o înțelegere până în 2027, scrie jurnalistul David Ornstein.

Al-Ettifaq este pe locul opt în campionat, cu 25 de puncte, iar în următoarea etapă se va duela în deplasare cu Al Khaleej.

