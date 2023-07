Philippe Coutinho, gata de un transfer-surpriză

Evoluțiile sud-americanului nu au fost pe măsura așteptărilor lui Unai Emery, antrenorul care a reușit una dintre cele mai mari surprize ale sezonului din Premier League: calificarea în Conference League cu echipa de pe Villa Park.

Coutinho ar putea pleca de la Aston Villa, unde și-a pierdut postul de titular. Fosta vedetă de pe Anfield și Camp Nou a primit, în această perioadă de transferuri, două oferte din zona Golfului.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, una dintre acestea este de la Al-Ettifaq, echipa preluată recent de fostul său coleg de la Liverpool, Steven Gerrard.

În 2018, Coutinho a fost protagonistul unui transfer impresionant de la Liverpool la Barcelona, pentru 135 de milioane de euro. Pe Camp Nou, brazilianul nu a avut evoluții pe măsura așteptărilor, astfel că a fost rapid îndepărtat de la echipă.

