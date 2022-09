Echipa lui Cosmin Olăroiu a obținut a doua victorie consecutivă în prima ligă a Emiratelor Arabe Unite, pe teren propriu cu Bani Yas și se află pe primul loc în clasament. Meciul a reprezentat și debutul lui Miralem Pjanic pe teren, bosniacul remarcându-se cu un gol marcat.

Paco Alcacer a deschis scorul în minutul 15, iar Pjanic a mărit avantajul gazdelor, în minutul 39, cu un gol marcat din penalty. Tabela a fost închisă de Luaanzinho, încă din prima repriză, care a înscris în minutul 42, din pasa lui Alcacer.

Prestația lui Miralem Pjanic l-a încântat pe Cosmin Olăroiu

Antrenorul român a vorbit la finalul partidei, argumentându-și și decizia de a-l titulariza pe bosniacul care s-a transferat recent la echipa sa.

„Am decis să îl folosesc după ce am vorbit cu el și m-am asigurat că e apt de joc și i-a ajutat pe fotbaliști cu experiența sa. Am avut încredere în abilitatea lui de a aduce un plus coechipierilor și să ajute în victoria echipei, ținând cont de calitățile sale.

E un jucător profesionist, care poate juca la orice oră. Am avut avantaj, rezultatul este important pentru noi și pentru fani. Paco Alcacer a demonstrat încă o dată că e un mare marcator și că e un mare plus pentru Sharjah”, a spus Cosmin Olăroiu conform 24.ae.