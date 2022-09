Cosmin Olăroiu vrea să dea lovitură de proporții! Discuții avansate pentru un super-transfer

Antrenorul român vrea să-l aducă la echipa sa pe brazilianul Oscar (31 de ani) de la Shanghai Port, unde evoluează din 2017.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, oficialii celor de la Sharjah FC sunt în discuții avansate cu clubul lui Oscar pentru transfer. În prezent, site-urile de specialitate îl evaluează pe Oscar la 15 milioane de euro.

#SharjahFC are in advanced talks to try to sign #Oscar from #ShanghaiPort. #transfers