Loris Karius, fostul portar de la Liverpool care a greșit în finala UCL, a semnat! Unde va juca în sezonul 2024/24

Mai întâi, Liverpool l-a trimis sub formă de împrumut la Besiktas, în perioada august 2018 - mai 2020, și mai apoi la Union Berlin, în perioada septembrie 2020 - iunie 2021.

În septembrie 2022, Loris Karius a semnat cu Newcastle, iar după aproape un an, „coțofenele” au anunțat pe rețelele social media că portarul german și-a prelungit contractul pentru încă un sezon.

„Suntem bucuroși să anunțăm că Loris Karius și Paul Dummet și-au dat acordul pentru prelungirea contractului până în 2024”, au scris cei de la Newcastle United pe rețelele social media.

???? We are delighted to announce that Loris Karius and Paul Dummett have agreed to extend their contracts until 2024!

