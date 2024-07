Liță Dumitru l-a urmărit pe Ianis Hagi și a dat imediat verdictul

Împrumutat de Rangers la Deportivo Alaves în sezonul precedent, Ianis Hagi nu a confirmat în La Liga, iar bascii au decis să nu-i achite clauza de transfer definitiv.

În această vară, internaționalul român va reveni în Scoția și va începe pregătirea alături de Rangers, urmând ca staff-ul tehnic al echipei să ia o decizie în ceea ce-l privește.

Liță Dumitru a dat verdictul despre Ianis Hagi

Liță Dumitru (74 de ani) l-a urmărit pe fiul lui Gică Hagi și a tras o concluzie: fostul mare fotbalist de la Rapid, Steaua și Universitatea Craiova crede că evoluțiile sale nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

„Mi-a plăcut Drăguşin, are un fizic senzaţional de bun, e un fotbalist care joacă într-un campionat foarte bun şi totodată fără el am fi fost departe. Mi-au mai plăcut Răzvan Marin şi Marius Marin, datorită rezolvărilor, de fiecrare dată când Marius Marin a dispărut din echipă am avut probleme la fundaşii centrali, deci este un copil bun, de viitor.

Toată lumea are aşteptări de la Ianis Hagi, el are multe calităţi, are stângul, dreptul, are tot ce trebuie, dar deocamdată nu a confirmat aşteptările noastre. Man e un jucător bun, primul meci a jucat formidabil, senzaţional a jucat Man, dar în al doilea meci a fost catastrofă”, a spus Liță Dumitru, la Prima Sport.

26 de meciuri a adunat Ianis Hagi pentru Deportivo Alaves în sezonul precedent, în La Liga și Copa del Rey, majoritatea din postura de rezervă.