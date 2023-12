Isco a semnat! ”Contract valabil până în iunie 2027”

Fostul internațional spaniol se află la Real Betis din iulie 2023, după ce a părăsit-o pe Sevilla în decembrie 2022 și a stat șase luni fără să fie legitimat la vreo echipă.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media un mesaj în care a subliniat faptul că Isco a semnat prelungirea cu Real Betis.

Astfel, fostul internațional spaniol s-a înțeles cu Betis și a semnat un contract valabil până la finalul sezonului 2026/27. Asta înseamnă că aventura lui Isco cu Real Betis va continua.

Fotbalistul, care a ajuns la 31 de ani, a bifat până acum 23 de apariții pentru clubul său, a reușit să marcheze trei goluri și să paseze decisiv în patru situații, înregistrând aproape 1800 de minute în care a îmbrăcat echipamentul lui Betis.

????????⚪️ Isco has signed new long term deal at Real Betis valid until June 2027. Done and sealed. pic.twitter.com/OQBkxHRALs