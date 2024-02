Fără Cristiano Ronaldo, saudiții au marcat de trei ori în primele 12 minute. Reușita meciului a fost bifată de Aymeric Laporte, fostul jucător de la Manchester City, care a înscris cu un șut de la 70 de metri.

Fostul fundaș de la Manchester City a profitat de faptul că portarul lui Inter Miami era ieșit și a tras direct spre poartă, de la 70 metri. Golul său s-a viralizat rapid pe internet.

Dacă Al Nassr nu a putut conta pe Cristiano Ronaldo, care a fost accidentat, Inter Miami nu l-a titularizat pe starul Leo Messi.

LAPORTE HAS SCORED FROM HIS OWN HALF VS INTER MIAMI! ???? https://t.co/UptPBmSNnt