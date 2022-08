Meciul a avut ca scop strângerea de fonduri pentru a combate scleroza laterală amiotrofică (SLA), cu care a fost diagnosticat și fostul antrenor. Partida s-a încheiat cu o remiză, scor 3-3, după ce ambele echipe au făcut un adevărat spectacol.

Scorul a fost deschis de campioana Angliei, prin Julian Alvarez, în minutul 21, însă Aubameyang i-a dat replica, opt minute mai târziu, stabilind astfel și rezultatul primei reprize. În a doua repriză, spectacolul a fost la el acasă, iar Frenkie de Jong a dus-o pe Barcelona în avantaj, din pasa lui Depay.

Catalanii nu s-au aflat mult timp la conducere, Palmer egalând din pasa lui Cancelo, în minutul 70. Echipa lui Xavi a avut din nou avantaj pe tabelă în minutul 79, după golul marcat de Depay, însă Mahrez a egalat din penalty, în al nouălea minut al prelungirilor.

Erling Haaland (22 ani) nu a fost trimis titular de Pep Guardiola, însă antrenorul spaniol l-a trimis în teren în minutul 72, în locul lui Alvarez. Atacantul norvegian a fost și protagonistul unui moment de tot râsul, în minutul opt de prelungiri ale meciului, după ce a simulat un fault în interiorul careului.

Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare.

Dive of the season from Erling Haaland. What. Is. This? pic.twitter.com/n9bLgUorIk