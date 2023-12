Fatih Terim se întoarce pe banca tehnică după o pauză de aproape doi ani! Cu cine semnează 

Antrenorul turc a plecat de la Galatasaray pe 10 ianuarie 2022, iar de atunci nu a mai antrenat nicio echipă, după un mandat care a ținut cinci ani. Încă din 2002, Terim a antrenat doar în Turcia, când a fost fie selecționer al naționalei, fie antrenor al Galatei, dar acum schimbă țara.

Conform jurnalistului italian Nicolo Schira, Fatih Terim va fi numit noul antrenor al lui Panathinaikos, grupare care se află pe locul al doilea în prima ligă a Greciei, la un punct în spatele liderului PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu. Terim va semna un contract valabil până în 2025, după cum informează sursa citată.

Done Deal! Fatih #Terim will be the new coach of #Panathīnaïkos. Contract until 2025. #transfers