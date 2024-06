E campion mondial și de patru ori câștigător UCL, dar se transferă la un club proaspăt promovat în prima ligă: ”Discută termenii contractului”

În august 2021, Raphael Varane (31 de ani) a plecat de la Real Madrid și a optat pentru o mutare în Premier League, la Manchester United. La finalul lunii iunie 2024 îi expiră înțelegerea cu ”diavolii roșii” și va deveni, automat, liber de contract.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, informează pe rețelele social media faptul că Raphael Varane ar putea ajunge la Como, club proaspăt promovat în Serie A după ce a încheiat pe locul doi eșalonul secund în stagiunea recent încheiată.

Italianul a mai evidențiat că Varane va purta o discuție față-în-față cu oficialii celor de la Como. În cazul în care totul va decurge bine, atunci campionul mondial cu Franța în 2018 se va întâlni la Como cu fostul mare internațional spaniol, Cesc Fabregas, secund din decembrie 2023.

Raphael Varane este cotat în acest moment la 20 de milioane de euro. La United, a bifat 95 de apariții, a marcat de două ori și a pasat decisiv într-o singură situație. La Real, francezul a înscris de 17 ori în 360 de meciuri. Pe deasupra, a oferit și șapte assist-uri.

