După James Rodriguez, Olympiacos a mai dat o lovitură pe piața de mercato! Fotbalistul din Bundesliga care a semnat cu grecii

După James Rodriguez, Olympiacos și-a focusat atenția pe Diadie Samassékou, închizătorul de 26 de ani care este legitimat la TSG Hoffenheim.

Originar din Mali, mijlocașul cotat la 16 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, a semnat deja cu Olympiacos, după cum a anunțat jurnalistul Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

Olympiacos are set to complete one more signing after James Rodriguez and Cedric Bakambu: deal done for Diadie Samassékou to join from Hoffenheim. ????⚪️???? #transfers

Marinakis family, still working on final signings. pic.twitter.com/6WJTfr1eL8