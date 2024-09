La 37 de ani, Suarez va disputa ultimul său meci pentru Uruguay vineri, împotriva Paraguayului, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Decizia sa vine după o carieră internațională de peste 17 ani, în care a devenit cel mai bun marcator din istoria naționalei, cu 69 de goluri în 142 de apariții.

Cu lacrimi în ochi, Luis Suarez și-a anunțat retragerea din fotbalul internațional: "Mulțumesc mult!"

Suarez și-a făcut debutul internațional în 2007 și a fost un pilon central pentru Uruguay în patru Cupe Mondiale și cinci ediții ale Copa America.

Cel mai important moment al carierei sale internaționale a fost victoria în Copa America din 2011, când Uruguay a învins Paraguayul în finală, unde Suarez a fost desemnat jucătorul turneului.

Emoționat, Suarez a recunoscut că decizia de a se retrage nu a fost ușoară, dar că a simțit că este momentul potrivit. Atacantul a vorbit cu respect despre fostul său antrenor, Oscar Washington Tabarez, pe care l-a numit „arhitectul a tot ce a realizat”, și a mărturisit că se retrage cu mândria de a fi cel mai bun marcator din istoria naționalei.

"Nu a fost o decizie ușoară", a spus atacantul.

"Pot pleca cu liniștea că am dat tot ce am avut. Pot spune și că am privilegiul și mândria de a fi cel mai bun marcator al echipei naționale a acestei țări. Mulțumesc mult!", a adăugat vârful născut în Salto.

De-a lungul carierei sale internaționale, Suarez a fost recunoscut nu doar pentru abilitățile sale remarcabile de finalizare și pasiune, ci și pentru controversele în care a fost implicat, cum ar fi incidentul din 2010, când a blocat un șut cu mâna pentru a salva echipa sa de la eliminare, și episodul din 2014, când l-a mușcat pe Giorgio Chiellini.

"Am făcut greșelile mele. Dar am încercat întotdeauna să mă ridic, nu am renunțat niciodată", a adăugat Suarez.