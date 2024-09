Ion Țiriac a vorbit pe larg despre dopajul sportiv, care l-a afectat recent inclusiv pe numărul unu ATP, Jannik Sinner.

Miliardarul român susține și în ziua de astăzi că Andreei Răducan i-a fost luată pe nedrept medalia de aur, cucerită la Sydney. În plus, Țiriac nu poate să nu acuze Agenția Mondială Anti-Doping de dublu standard, în contextul în care numeroși sportivi beneficiază de scutiri pentru uz terapeutic, prin care consumă produse ori medicamente care conțin substanțe interzise.

Ion Țiriac chestionează scutirile pentru uz terapeutic, primite de Serena Williams

„Problema mare care există este a scutirilor. V-ați gândit vreodată la treaba care se numește 'waivers' în engleză și 'excepții' în română?

Cum e posibil ca cineva să îți dea dreptul în nouă direcții diferite să folosești produse care sunt pe lista neagră, interzisă, numai pentru că ești bolnav?

Țiriac vrea să atace în instanță utilizarea nesportivă a scutirilor

Ai declarat că ești bolnav de spiritism, de nu știu ce, și ai nouă 'wavers-uri'. Din aceste excepții, că de-aia sunt pe lista neagră, s-ar putea să îți ridice puțin performanța.

Atunci vă întreb unde mai e egalitatea, unde este dreptatea și cine este Dumnezeul ăla care îți dă excepțiile, care hotărăște?

Și apoi vin cu explicațiile: 'stai, un pic, domnule, că, de când e copil, are aceste boli.' Deci un copil cu nouă boli face tenis! Nouă boli la tenis. După câte înțeleg, Serena are nouă excepții, dintotdeauna. Cum e posibil? Când ai un copil așa și are nouă boli, nu te duci cumva la un spital, la doctori? Îl dai la tenis unde face șase ore per zi și îi ruinezi viața?

Ăstea sunt niște întrebări pe care mi le pun acum - din punct de vedere legal, și din punctul de vedere al unui fost președinte al Comitetului Olimpic. O să îmi iau toate informațiile medicale și legale și o să merg cât de departe cu treaba asta.

Cum poți să acorzi nouă excepții la rând?”, s-a întrebat Ion Țiriac.

Bolile Serenei Williams: embolie pulmonară și tromboză, printre cele menționate

Este cunoscut publicului larg faptul că Serena Williams a luat, de-a lungul carierei, prednisonă (antiinflamator), oxicodonă (analgezic opioid semi-sintetic utilizat pentru dureri severe) și tetraciclină (antibacterian folosit pentru infecții).

În documentarea necesară pentru a primi scutirile de uz terapeutic, Serena Williams a demonstrat că suferă de următoarele: embolie pulmonară (cheaguri de sânge pe plămâni), tromboză, inflamare cronică și sindromul Sindromul Sjogren, o afecțiune autoimună.