Cristi Chivu a numit echipa pe care vrea să o antreneze: "Asta îmi doresc"

Chivu a refuzat recent o ofertă de a deveni antrenor secund la Ajax Amsterdam, preferând să aștepte o oportunitate de a deveni antrenor principal.

Cristi Chivu: "Ar fi foarte frumos"

Într-un interviu acordat publicației olandeze Vi.nl, Chivu și-a exprimat dorința de a antrena Ajax din postura de antrenor principal în viitor.

"(n.r. ți-ai dori să devii antrenor principal la Ajax?) Ar fi foarte frumos, asta îmi doresc, însă doar timpul ne va spune asta. Întotdeauna o voi urmări pe Ajax și îi urez noului antrenor mult succes. Sper că oamenii pot deveni din nou mândri de Ajax.", a declarat fostul internațional, conform sursei citate.

Cristi Chivu:"Am fost măgulit că Ajax m-a abordat"

Chivu a jucat pentru Ajax între 1999 și 2003, unde a devenit chiar căpitanul echipei. În acea perioadă, a câștigat titlul național, KNVB Cup și Johan Cruijff Shield.

Chivu a avut discuții cu Alex Kroes, directorul tehnic al clubului, și a fost flatat de oferta clubului, dar a decis să aștepte o oportunitate de a deveni antrenor principal.

"Am vorbit cu Alex Kroes despre asta și am fost măgulit că Ajax m-a abordat. Am reflectat mult, dar prefer să fac următorul pas în cariera mea ca antrenor principal. Aștept să văd ce oportunități vor apărea", a mai spus Chivu.

Chivu, despre situația actuală a clubului olandez

Ajax Amsterdam a avut un sezon dezamăgitor și a terminat pe locul 5 în Eredivisie. Cu această clasare, "Lăncierii" au ratat calificarea în Champions League.

Chivu și-a arătat încrederea în capacitatea clubului de a-și reveni, bazându-se pe istoria bogată a clubului și pe revenirea unor persoane capabile în poziții cheie.

"Privind în istorie, Ajax a avut adesea perioade de lupte. În cele din urmă, au ieșit întotdeauna învingători. Cred că oameni sensibili și capabili au revenit la Ajax în poziții importante", a concis fostul fundaș.

Cristi Chivu este ultimul român câștigător de Champions League

Fostul căpitan al naționalei (75 de selecții și 3 goluri între 1999 și 2011) este ultimul fotbalist român care a câștigat trofeul Champions League. În 2010, pe ”Santiago Bernabeu” din Madrid, Chivu a fost titular în succesul echipei lui Jose Mourinho, Inter Milano - Bayern Munchen 2-0.

Fost jucător la CSM Reșița, Universitatea Craiova, Ajax Amsterdam, AS Roma și Inter Milano, Chivu antrenează din 2018 la echipele de juniori ale lui Inter. A pornit de la Under 14 și a ajuns până la Primavera, cu care a câștigat inclusiv titlul de campion al Italiei.