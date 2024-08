Al Sharjah a învins formația Khorfakkan cu scorul de 1-0. Golul salvator a fost marcat de Camara în minutul 90+5, aducând trei puncte prețioase pentru echipa românului.

Cosmin Olăroiu, start de sezon cu emoții în Emirate! Cum s-a descurcat "Ferguson al Arabilor"

Meciul a fost unul tensionat, cu puține ocazii clare de gol, dar Al Sharjah a reușit să-și păstreze calmul până la final. Golul marcat în ultimele secunde a venit ca o ușurare pentru Olăroiu și echipa sa, care au trebuit să lupte din greu pentru această victorie.

Cosmin Olăroiu, care a prelungit contractul cu Al Sharjah în urmă cu un an, mai are un an de angajament cu echipa din Emiratele Arabe Unite.

Sub conducerea sa, Al Sharjah a cunoscut o perioadă de succes, și și-au trecut în cont trei trofee importante: Supercupa Emiratelor Arabe Unite în 2023 și Cupa Președintelui în 2022 și 2023.

Sezonul trecut, Al Sharjah a terminat pe locul patru în campionatul Emiratelor Arabe Unite, asigurându-și astfel locul în AFC Champions League 2, echivalentul Europa League în Asia.

CV-ul lui Olăroiu

Tehnicianul în vârstă de 55 de ani se poate lăuda cu o vitrină destul de încărcată. Printre trofee putem număra: