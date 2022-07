Ciao, Darwin! Nunez s-a dezlănțuit după criticile primite! A înscris patru goluri într-o repriză în amicalul cu Leipzig 

Echipa pregătită de Jurgen Klopp a plătit 75 de milioane de euro pentru transferul uruguayanului, care poate ajunge la 100 de milioane de euro, în funcție de diferite bonusuri ce au fost stabilite în contract. În cazul în care Nunez atinge bonusurile menționate, atunci devine cel mai scump jucător transferat din istoria „cormoranilor”.

Tânărul jucător a fost criticat dur de fanii lui Liverpool după primele meciuri de pregătire, fiind blamat pentru ratările sale atât din meciuri, cât și de la antrenamente. „Înfuriat” de criticile primite, Nunez și-a arătat valoarea în ultimul amical al echipei lui Klopp împotriva lui Leipzig, 5-0.

Scorul a fost deschis de Mohamed Salah, în minutul 8, din pasa lui Firmino, iar tabela a rămas intactă până în a doua repriză. Darwin Nunez a intrat în teren în locul lui Firmino, în startul părții secunde și a avut nevoie de doar trei minute pentru a deschide scorul, din penalty.

Ulterior, uruguayanul s-a dezlănțuit și a mai marcat de trei ori, în minutul 51, 68, respectiv 90.

