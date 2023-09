Fanii lui Ajax au fost dezamăgiți după startul modest de sezon, cel mai slab pentru ”lăncieri” din 1965. Gruparea din Amsterdam are doar cinci puncte după patru etape și este pe locul 13 în Erevidisie.

Feyenoord a început în forță duelul de pe Amsterdam ArenA. Santiago Tomas Gimenez a marcat de două ori în minutele 9 și 18, iar în minutul 37 a pasat decisiv pentru reușita lui Igor Paixao.

Oaspeții aveau deja 3-0 la pauză, iar fanii nu au mai putut suporta și au oprit de tot partida, iar incidentele au continuat și după ce arbitrul a decis să suspende meciul.

Ultrașii din Amsterdam și-au continuat protestul și după meci și au vandalizat câteva dintre ușile de acces în stadion. Pe una dintre filmările ajunse în mediul online se poate observa cum suporterii vandalizează una dintre ușile de acces în muzeul clubului, pe unde există căi de acces către vestiare sau birouri.

This is what Ajax fans did today when they were losing to Feyenoord by 3 goals. But, what is stopping match going Manchester United fans from doing this? ???????? pic.twitter.com/4vV1OLI17q