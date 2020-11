BREAKING NEWS! Capitanul nationalei, dat afara dupa s-a filmat in timp ce se masturba! Imagini incredibile cu jucatorul de Champions League

Artem Dzyuba (32 ani) a fost dat afara de la nationala Rusiei dupa ce pe retelele de socializare a aparut o filmare cu el.

In online a aparut o filmare cu starul lui Zenit St. Petersburg in timp ce se masturba. Dzyuba a primit banderola de capitan al nationalei dupa prestatia de la Campionatul Mondial din 2018, cand a inscris un hattrick si si-a calificat echipa in sferturile de finala.

"Situatia lui Artem Dzyuba nu are legatura cu echipa nationala din punct de vedere sportiv. Nu trebuie sa oferim mai multe comentarii pe subiect", a spus selectionerul Rusiei.

Dzyuba nu a facut niciun comentariu in legatura cu filmarea, insa nu este prima data cand se afla in centrul atentiei cu subiecte controversate. Acesta a mai fost filmat in timp ce simula sexul alaturi de un coechipier dupa un meci.