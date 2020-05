BREAKING NEWS: Arbitru de Champions League, arestat dupa ce a fost la o ORGIE cu 34 de persoane! Au gasit cocaina si arme! Detalii socante

Un arbitru important din Europa ar fi implicat intr-un scandal urias.

Slavko Vincic, arbitru sloven care a condus meciuri din Champions League si Europa League in acest sezon, a fost arestat in urma unei actiuni a politiei in Bosnia si Hertegovina. Politistii au gasit intr-o vila 9 femei si 26 de barbati si au confiscat cocaina si arme, dupa cum scrie ziarul croat 24Sata.

Cel care a fost asistentul lui Skomina, unul dintre cei mai valorosi arbitri FIFA ar fi implicat in actiunea politiei impotriva Tijanei Maksimovic, acuzata de prostitutie si proxenetism.

Vinicic nu a fost cel care a organizat intalnirea, insa a fost arestat pentru ca se afla intre cei 26 de barbati care s-a folosit de serviciile sexuale ale Tijamei Maksimovic si a fetelor pe care femeia le-a adus.

Slovenul a fost asistentul lui Damir Skomina la Campionatul European din 2012. In plus, a arbitrat in acest sezon trei meciuri din Champions League si unul din Europa League.