Asta ar fi ultima! Transferul lui Fabinho la Al-Ittihad, în pericol din cauza câinilor fotbalistului 

Fotbalistul brazilian nu s-a deplasat alături de Liverpool în cantonamentul din Germania, așteptând să se concretizeze transferul său. Al-Ittihad, campioana en-titre din Arabia Saudită, i-a făcut o ofertă serioasă, care l-ar tenta pe jucător.

Cu toate astea, mutarea ar putea fi blocată dintr-un motiv complet neașteptat, care are legătură cu cățeii jucătorului.

Conform presei internaționale, rasa de câini pe care o deține Fabinho ar provoca probleme în calea transferului. Fotbalistul și partenera sa dețin doi Bulldogi Francezi, care sunt interziși în Arabia Saudită. „Câinii periculoși și agresivi sunt interziși în Arabia Saudită”, iar rasele menționate sunt Rottweiler, Pit Bull, în timp ce Bulldogii se încadrează la categoria agresivă.

Într-un document postat pe o pagină de Twitter numită „Bringing pets to Saudi Arabia” (n.r. Aducerea animalelor în Arabia Saudită) se precizează că pot intra în țară câinii dacă vor fi folosiți pentru vânătoare, pază sau dacă sunt câini însoțitori pentru persoane nevăzătoare.

