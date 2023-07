”Cormoranii” nu au prins UEFA Champions League și au trecut printr-o ”reconstrucție” în această vară. Au adus doi jucători, dar au pierdut alți șase.

Acum, pe lista plecărilor s-ar putea adăuga un alt nume ”greu”, după Roberto Firmino sau James Milner. Fabinho (29 de ani) a primit o ofertă tentantă din partea arabilor de la Al-Ittihad, unde evoluează Karim Benzema și N'Golo Kante.

Transferul nu a fost confirmat, dar se pare că brazilianul a dat curs ofertei, având în vedere că nu se află în lotul lui Liverpool pentru cantonamentul din Germania, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

În lotul lui Liverpool se află, în schimb, Jordan Henderson, care s-a înțeles cu Al-Ettifaq, echipa pregătită de Steven Gerrard, doar că cele două cluburi nu au ajuns la un acord, astfel că afacerea este, în acest moment, blocată.

BREAKING: Fabinho will NOT travel to Germany with Liverpool squad as talks with Al Ittihad are now advanced — with personal terms agreed. ????????????????

Jordan Henderson will travel with the squad as he already agreed terms with Al Ettifaq but clubs are not close to agremeent on fee. pic.twitter.com/7Sj7yy2NIC