"Primul care trebuie sa isi dea seama daca mai poate sau nu e jucatorul". Camora, pus la zid pentru prestatia din meciul cu Borac

CFR Cluj s-a calificat in turul doi al preliminariilor din Liga Campionilor, dupa o dubla complicata cu Borac.

Echipa antrenata de Marius Sumudica s-a impus in meciul tur cu 3-1, iar in mansa retur a pierdut cu 1-2, golul care le-a adus calificarea fiind marcat in reprizele de prelungiri, de catre Alex Chipciu.

Prestatia campioanei Romaniei nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor, iar Cornel Dinu a vorbit despre situatia de la club si schimbarile care s-au produs in aceasta vara la echipa.

”De ce nu ma lasi ma in pace? Daca ma intrebi de CFR tot ma intrebi de Dinamo. Cei care fac acum tot felul de declaratii ca vor salva Dinamo provin din CFR. Iti spun cu toata sinceritatea, citeam o carte si mai trageam cu ochiul la televizor, dar nu m-a interesat de CFR.

Eu tin cu U Cluj. Da, a fost normal chinul cu calificarea pentru ca acolo e o adunatura de specialisti, pe care nu imi permit sa ii numesc, de care nu sunt convins. Tot fotbalul nostru reprezinta o mare rezerva, un fel de loturi de rezerva ale unei perioade de glorie a fotbalului romanesc, apusa de vreo 15 ani.

Traim niste timpuri... Da-mi voie sa stau retras in familia mea regala, de mare noblete. (n.r.despre Camora). A fost un fotbalist incontestabil de-a lungul anilor, util pentru CFR.

Primul care trebuie sa isi dea seama daca mai poate sau nu e jucatorul. Aceeasi judecata trebuie sa vina si de la cine conduce. Suntem atat cat ne tine organismul”, a declarat Cornel Dinu, pentru Telekom Sport.