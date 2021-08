"Am crezut că a murit vreunul prin stadion!" Reacția lui Șumudică după ce CFR Cluj a fost egalată în prelungiri

Antrenorul CFR-ului a fost foarte dezamagit după meci.

Carismaticul antrenor al ardelenilor s-a arătat foarte supărat după meci din cauza faptului că elevii săi au interpretat greșit faza din care a ieșit faza golului egalizator al celor de la Young Boys, venit în prelungirile partidei. Tehnicianul i-a lăudat pe elvețieni și le-a recunoscut superioritatea.

"Mă doare tot, nu numai sufletul. Îmi pare rău de efortul jucătorilor, de tot ce au făcut în joc, și-au dorit foarte mult. Îmi pare rău de suporteri, meritau să se bucure de un rezultat pozitiv, în sensul că trebuia să câștigăm. Eu și acest rezultat îl consider pozitiv, la ce adversar am întâlnit, un adversar extraordinar de puternic, cu calitate", a spus Șumudică.

"Cât timp eu pregătesc ceva și le spun să nu facem pressing..."

"De aceea am și schimbat sistemul, am jucat cu trei fundași centrali, eu cred că i-am închis destul de bine tactic, practic, acel minut fatidic, facem două greșeli impardonabile, nu avem voie să facem greșelile astea. Cât timp eu pregătesc ceva și le spun să nu facem pressing, dacă facem pressing și ne întindem mai mult, că le creem spații și au calitate...noi plecăm cu doi trei jucători să facem pressing pe la portar, în ultimele minute când era 1-0 pentru noi, pierdem la mijlocul terenului.

Ceilalți jucători ai mei au rămas în spatele balonului, a trebuit Manea să facă acel fault, le spun, am strigat de mi-a venit rău să urmărească pe colțul lung, să urmărescu. Rămâne singur Mario Camora cu trei adversari, respinge Arlauskis și luăm gol. Mi s-a părut puțin și arbitrajul...să dai opt minute de prelungire, am crezut că a murit vreunul, ferească Dumnezeu, prin stadion și s-a mai întâmplat ceva. Opt minute de prelungire, nu am văzut în viața mea, dar în fine, asta este", a spus Marius Șumudică.

"Știm ce înseamnă Elveția, știm ce înseamnă România"

"Știm ce înseamnă Elveția, știm ce înseamnă România. În altă ordine de idei, într-o fază, avem un fault clar la Arlauskis, nu am văzut în viața mea. Îl doboară, oprește jocul. Lângă mine, al patrulea arbitru îi spune în cască, nu vrea să oprească jocul, după avem un fault la Debeljuh, îl ia cu totul, aceeași fază, nu dă iar fault, lasă faza, parcă am simțit așa că a încercat să îi ducă acolo.

Nu era nevoie, și dacă se termina 1-0, tot aveam un meci extraordinar de greu acolo. Nu am văzut în viața mea viteză ca a lui Elia, când pleca de pe loc, am crezut că avea reactor, zici că e cine știe ce, în trei secunde prinde suta de kilometri la oră. Sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor mei, că au înțeles registrul tactic impus astăzi, cu toate că am avut doar două zile astăzi", a spus Marius Șumudică la conferința de presă.