"Trei minute am fost dus... sus!" A revenit in ring dupa ce a suferit un accident cerebral: "Mai e treaba de facut aici daca m-am intors!"

Boxul ofera o noua poveste emotionanta.

Nici loviturile vietii nu l-au facut knock-out pe un fost campion din box. Omul s-a nascut a doua oara dupa un accident grav.

Aurel Manole a boxat 20 de ani in ring, iar de 18 ani este arbitru. In 2015, Manole a suferit un accident cerebral si putini i-au dat sanse sa mai revina in ring. Omul a fost in moarte clinica si a inceput recuperarea dupa doua operatii.

"Trei minute am fost dus... sus! M-am recuperat 80%, mai am putin cu vorbitul. Daca m-am intors, inseamna ca mai e treaba de facut aici!", a declarat Aurel Manole.

Fostul boxer a impartit dreptatea intre fete la cupa Romaniei. Fetele s-au batut mai rau ca baietii pentru cupe.