MECI ISTORIC in box! Anthony Joshua se bate cu Deontay Wilder pentru unificarea centurilor

Joshua vrea sa castige si ultima centura pusa in joc la grei.

Boxerul american Deontay Wilder a ajuns la un acord cu englezul Anthony Joshua in vederea organizarii unui meci, in Marea Britanie, pentru unificarea titlului de campion mondial la categoria grea, a anuntat unul dintre reprezentatii pugilistului din Statele Unite, informeaza agentia Reuters.

Joshua (21 de victorii, 0 infrangeri) este detinatorul centurilor cu diamante ale versiunilor IBF, WBA, WBO si IBF, in timp ce Wilder (40 de victorii, 0 infrangeri) este campionul lumii in versiunea WBC.

Co-managerul lui Wilder, Shelly Finkel, a declarat pentru ESPN ca a acceptat ultimele conditii propuse de promotorul lui Joshua, Eddie Hearn, in vederea organizarii mult-asteptatei lupte.

"Am fost de acord cu termenii pe care Eddie ni i-a oferit pentru o lupta in Marea Britanie. Deontay a acceptat conditiile sale pentru o lupta in UK", a spus Finkel.

Intr-un mesaj postat pe contul sau Twitter, Deontay Wilder a confirmat ca a acceptat sa lupte in Marea Britanie, insa a precizat ca o oferta pentru Joshua, in valoare de 50 milioane de dolari, pentru un meci in Statele Unite, este inca de actualitate.

"Oferta de 50 milioane de dolari pentru el, de a lupta impotriva mea in Statele Unite, este inca valabila. Astazi, chiar am acceptat oferta lor de lupta cu Joshua in Marea Britanie. Daca ei prefera sa lupte in Marea Britanie, mingea este in terenul lor", a precizat Wilder.

Titlul mondial WBC este singurul care i-a mai ramas lui Joshua de castigat, dupa ce si-a trecut in palmares centura de campion WBO, in luna martie, cu o victorie la puncte, in unanimitate, obtinuta in fata neozeelandezului Joseph Parker, neinvins pana in acel moment.