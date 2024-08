”Moșu’” a părăsit România în 2019, atunci când a decis să meargă în Canada însoțit de soția sa Monica și de cei trei copii, Vanesa, Alex și Adrian. Peste hotare, Doroftei a devenit antrenor și și-a deschis propria sală de box.

Leonard Doroftei: ”Cred că pot ajuta boxul românesc să renască!”

Fostul mare pugilist a revenit acum în România și anunță că vrea să salte nivelul boxului românesc. Într-un interviu acordat pentru PRO TV, ”Moșu’” a explicat de ce a ales să plece din România în urmă cu cinci ani, dar și despre planurile pe care le are după revenirea în țară.

”Familia a decis să revenim. Dacă eu i-am rugat să meargă cu mine pentru că aveam nevoie de o schimbare, mi-am revenit, m-am refăcut și acum am spus gata, e timpul să ne întoarcem acasă. Nu am plecat să rămân afară, am plecat pentru că aveam nevoie de o schimbare. Sunt pregătit de acțiune, m-am întors la box, de data asta ca antrenor.

Mi-a mers foarte bine, știu ce fac, sunt la un nivel înalt și cred că pot ajuta boxul românesc să renască. O spun din toată inima, pentru că știu ce fac, fac cu inima. Nu spun elevului ce să facă, lucrez odată cu el. Din păcate, ăsta-i boxul, asta-i perioada, va trebui să o luăm de la zero, va trebui să construim, să creștem sportivi, să învățăm să pregătim un meci, să nu ne mai pregătim la grămadă.

S-au schimbat foarte multe în box, iar noi am rămas în urmă cu pregătirea, cu gândirea. Sunt într-o formă fantastică, am întinerit.

Am fost într-un moment greu în care nu mă regăseam, nu știam ce vreau, am fost nevoit să fac anumite lucruri. Am spus: Ce știu să fac? Box, hai să facem box și mi-a mers din plin. Acum am spus că e timpul să mă întorc și să le arăt și altora ce știu să fac. Noi putem să dăm sfaturi și să le arătăm cum să facă. Totul depinde de sportivi, dacă vor să facă ceva”, a spus Leonard Doroftei pentru PRO TV și Sport.ro.

Leonard Doroftei a fost campion mondial la profesioniști. În 2002, ”Moșu’” l-a învins pe Raul Balbi și a cucerit centura WBA, pe care și-a apărat-o o singură dată, tot în fața lui Balbi.

Doroftei s-a retras la doi ani după ce a devenit campion mondial, cu 22 de victorii în palmares și o singură înfrângere.

De asemenea, Doroftei este dublu medaliat olimpic. Pugilistul născut la Ploiești a cucerit bronzul la Jocurile Olimpice de la Barcelona 1992 și la ediția din 1996 din Atlanta.