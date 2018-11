Joshua se bate cu ucraineanul care a speriat lumea boxului! Ce a reusit sa faca in doar 16 meciuri

Campionul greilor are un meci "greu" in fata.

Anthony Joshua a ajuns numarul 1 in boxul profesionist la categoria grea, dupa ce l-a invins pe ucraineanul Wladimir Klitschko. Joshua are in fata insa un nou adversar din Ucraina, de data aceasta un nume surpriza.

Este vorba desper Oleksandr Usyk, campionul olimpic din 2012 de la Londra, cel care, in doar 16 meciuri la profesionist, a ajuns sa detina simultan toate centurile importante, WBA, WBC, WBO si IBF, si de asemenea si titlul The Ring.

Usyk a reusit sa il faca KO pe Tony Bellew saptamana trecuta, chiar la el acasa in Anglia, ajungand la 16 victorii in tot atatea meciuri, 12 dintre ele prin KO.

Usyk este unul dintre putinii boxeri din istorie ce au detinut in acelasi timp toate cele 4 centuri.

Meciul a fost confirmat si de managerul lui Joshua, Eddie Hearn, cel care a declarat ca cei doi se vor bate cu siguranta in 2019.

"Va fi putin greu pentru Usyk, pentru ca vine de la semi-grea, insa Holyfield a reusit sa fie campion mondial din aceeasi ipostaza, asa ca poate si el. Meciul va avea loc cu siguranta in 2019", a spus Hearn.