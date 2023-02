Retrase din tenisul profesionist, Maria Sharapova și Serena Williams s-au întâlnit la Londra, cu ocazia spectacolului de modă Moncler Genius.

La 3 ani și jumătate de la ultimul meci direct disputat, în care Serena Williams o învingea, scor 6-1, 6-1, pe Maria Sharapova, în primul tur al US Open 2019, cele două jucătoare de tenis s-au pozat zâmbind, în timpul revederii aduse de interesele celor două în lumea modei.

Maria Sharapova și Serena Williams activează în lumea modei, după retragerile din tenis

Serena Williams și Maria Sharapova s-au mai întâlnit inclusiv la Gala MET, din 2021, când Serena declara că s-a simțit extraordinar alături de rusoaică. „E distractivă. Am vorbit, ne-am înțeles, am râs, am vorbit și despre tenis, mi-a plăcut mult,” a descris Serena Williams interacțiunea cu Maria Sharapova, notează Tennis.com.

20-2 este scorul neverosimil al întâlnirilor directe dintre Serena Williams și Maria Sharapova. Cea mai recentă finală de Grand Slam în care Serena Williams și Maria Sharapova s-au duelat datează din 2015, când americanca se impunea în ultimul act de la Melbourne, scor 6-3, 7-6.

