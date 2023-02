Boxerul s-a duelat cu starul TV Aaron Chalmers într-un meci ce promitea să aducă mii de oameni pe O2 Arena din Anglia. Cu toate astea, meciul nu a stârnit interesul așteptat de organizatori, care anunțau că biletele sunt la mare căutare, prețurile lor variind între 141 și 1.038 de lire sterline.

Marea dezamăgire a venit însă cu puțin timp înainte ca evenimentul să înceapă, când pe filmări putea fi văzută arena aproape goală. În „disperare”, o agenție a început chiar să vândă bilete la 5 lire. Startul evenimentului a fost și întârziat considerabil în acest sens, organizatorii așteptând să se strângă cât mai mulți oameni.

Astfel, pe durata meciului dintre Mayweather și Chalmers, ultimul inel de pe O2 Arena a fost stins, pentru a nu se observa absența spectatorilor din acea zonă.

Duelul se anunța din start a fi unul demonstrativ. Încă de la retragerea din 2017, neînvinsul american a luptat în astfel de meciuri. Mayweather nu a uitat însă să se lupte și a fost surprins aplicându-i adversarului său niște lovituri serioase, însă de-a lungul celor opt runde a fost văzut extrem de relaxat.

Mai mult, la un moment dat, americanul a fost surprins urcându-se pe corzile ringului în pauza dintre runde, discutând relaxat cu staff-ul său. Meciul s-a încheiat după opt runde, deși organizatorii anunțaseră greșit că aveau să se dispute doar șase, și nu s-a luat nicio decizie, în contextul în care a fost unul demonstrativ.

Floyd Mayweather still somehow find ways to get paid when he's bored as hell pic.twitter.com/JJTl7J8JAD

La finalul celui de-al șaselea meci demonstrativ, 'Money' Mayweather a vorbit despre absența oamenilor de pe O2 Arena, punctând că participă în astfel de meciuri, pe care le-a numit 'show-uri' pentru fanii săi și s-a comparat cu legendarul cântăreț Michael Jackson, dar și cu legendele baschetului, Michael Jordan și LeBron James.

„Din 1996 până în prezent au trecut 27 de ani. Am avut prima mea luptă profesionistă în 1996. Primul meci amator a avut loc în 1987. Am filmat foarte mult, vrem să vă oferim ceva ce nu ați mai văzut până acum anul ăsta. Documentarul meu va ieși în acest an.

Când cumperi bilete aici, nu vrei cu adevărat să cheltui bani. În America, noi nu avem probleme să cheltuim când vrem să mergem la un eveniment. Nu contează prețul, ne place să cheltuim. În Marea Britanie, nu mă deranjează să vin și să prestez pentru voi.

Eu făcând show e similar cu ceea ce fac Michael Jackson, Michael Jordan, LeBron James, oricine de acest fel, Usher, Chris Brown. Când facem spectacol vrem să fim plătiți pentru ce facem. Cred că biletele ar fi trebuit să fie puse la vânzare mai repede, dar noua mea echipă încă învață.

Nu e ieftin să deții avioane private, am pus 'e'-uri la final. Nu este ieftin să ai 42 de case. Nu e ieftin să ai 100 de mașini. M-am retras din box, nu m-a retras boxul pe mine. Am o casă de 100 de milioane de dolari în Beverly Hills. Imaginați-vă taxele doar pe aia. Pot să plătesc cu lejeritate.

Dacă eu sunt fericit, copiii mei sunt fericiți și restul familiei mele e fericită, lăsați-mă să îmi trăiesc viața cum vreau. Echipa mea nu e ieftină. Costă”, a declarat Mayweather citat de sportingnews.com.

Mayweather vs Chalmers shambles as card delayed with O2 Arena almost EMPTY and thousands of tickets left unsold

Some boxing fans were even offered 20 per cent discounts as promoters desperately attempted to offload tickets

Via @DailyMirror pic.twitter.com/sOtygaf5w3