De ce se îmbracă Tyson Fury extravagant? Meciul cu Chisora e LIVE pe VOYO (sâmbătă, de la 23:30)

de Alexandru GANCI

Tyson Fury este cel mai controversat si in acelasi timp cel mai iubit boxer din lume.

Celebru pentru faptul ca are obiceiul sa isi doneze bursa de meci pentru diferite actiuni caritabile si pentru faptul ca este mereu sincer in ceea pe priveste viata sa personala, Tyson este este in acelasi timp un personaj extrem de atent la detalii.

Costumele sale spun de fiecare data o poveste, cu toate ca modul in care le poarta nu respecta nicio regula.

Ideea costumului imprimat a fost introdusa de Conor McGregor in infrunarea sa cu Floyd Mayweather, iar Tyson Fury a preluat ideea si a ridicat-o la nivel de arta.

Nu este de mirare ca tot mai multi fani ai boxului isi doresc astfel de costume.

Pentru a afla cat costa si mai ales cum poate fi facut un astfel de constum, l-am contactat pe Dragos Sandulache, creator de moda.

“Un costum ca al lui Tyson Fury, trebuie facut pe comanda, pentru ca este o croiala speciala, care trebuie sa se potriveasca cu constitutia fizica a celui care poarta costumul. Cu siguranta Tyson isi permite sa plateasca oricat pe un costum, dar cu toate astea costumele sale nu sunt exagerat de scumpe, pentru ca sunt mai mult mesaje pentru public sau adversar si mai putin haine de purtat in fiecare zi. Sunt parti ale personajului Tyson Fury.

Imprimeul este de asemenea facut special pentru fiecare costum, iar cum Tyson este foarte inalt, poate sa poarte costume foarte incarcate de imprimeu, spre deosebire de Conor, care a purtat un imprimeu foarte discret.

Materialele sunt de foarte buna calitate si sunt imprimate special pentru fiecare costum, ceea ce necesita o munca in plus, pentru ca imprimeul trebuie sa se vada clar, iar croitorul trebuie sa fie un adevarat artist.

Copii ale acestor costume se gasesc pe internet, dar materialul este diferit si sunt facute in fabrica, prin urmare calitatea este diferita. Ele sunt asemantoare cu tricourile pentru fani ale echipelor de fotbal, au acelasi imprimeu, sunt facute de acelasi creator de moda, dar au o calitate mult inferioara fata de cele purtate de Fury.

Interesant este ca saptamana trecuta am fost intrebat de un un fan al lui Tyson cat ar costa o astfel de tinuta, cu un alt tip de mesaj. El voia un costum de mire pentru iunie 2023, asa ca am facut calculul si pot sa va spun ca pentru un barbat de 1.85 un astfel de costum, din cel mai fin material, ar costa in jur de 5000 de euro. Cum Tyson este mai inalt si a avut trei astfel de costume pentru meciul cu Chisora, putem spune linistiti ca a investit mai mult de 20 000 de euro doar in tinutele pentru promovare.”

Avand in vedere ca Tyson Fury are o bursa garantata de 25 de milioane de dolari pentru acest meci, suma platita pentru costume nu este chiar atat de mare, dar a avut un rol bine gandit in promovarea meciului.