Doroftei s-a întors în țară după câțiva ani petrecuți în Canada și s-a stabilit în București, unde își va deschide o sală de box. Invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro, campionul mondial la amatori și profesioniști a vorbit despre cum i-a fost viața pe continentul american.

Leonard Doroftei, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

A și rememorat toate momentele de glorie și și-a amintit cum se simte un meci câștigat prin KO. A fost trimis o singură dată la podea, în 2004, în partida cu Arturo Gatti, la Atlantic City - New Jersey, în repriza a doua și meciul s-a încheiat.

Leonard Doroftei simțea, atunci când câștiga meciurile prin KO, o împlinire a muncii depuse de la primul pas făcut în sală, până la milioanele de lovituri trimise în sac la antrenamente.

”Nu există nimic mai plăcut cum... fuuuv! Să vezi cum se 'topește' adversarul... m-am 'topit' și eu, dar asta e viața. Joci în piesă, apari în presă! Am primit un KO, dar îmi amintesc oamenii mereu de acel moment. Îmi reamintesc, dar chiar nu mă interesează.

Ai un sentiment de satisfacție când dai un KO, o împlinire a muncii tale. Gatti a zis în cartea lui: 'L-am văzut pe Doroftei, l-am urmărit foarte mult, știam că blochează bine, ține brațele sus'.

În prima repriză a meciului cu el, a dat niște lovituri fantastice la cap, bum-bum-bum! Știam ce am de făcut, dar am greșit că nu am ținut cont de alonjă. Am stat foarte aproape. El m-a lovit din lateral, nu din față”, a spus Leonard Dorin Doroftei în emisiunea Poveștile Sport.ro.

22 victorii - o remiză - o înfrângere e recordul lui Doroftei la profesioniști

54 de ani a împlinit Doroftei pe 10 aprilie

Doroftei a fost președinte al Federației Române de Box

Leonard Doroftei, campion mondial și două medalii de bronz la JO

Leonard Doroftei a cucerit medalii de bronz la Jocurile Olimpice de la Barcelona în 1992 și la Atlanta în 1996, într-o vreme în care boxul amator era înțesat de talente uriașe care ulterior au cârmit spre profesioniști. De asemenea, a fost campion mondial în 1995 și campion european în 1996 și 1997. Palmaresul său la amatori este de 239 de victorii și 15 înfrângeri.

În 1997 Doroftei a devenit boxer profesionist și a semnat un contract cu gruparea din Canada Interbox. Pe 5 ianuarie 2002 a cucerit titlul de campion mondial profesionist la categoria semiușoară a versiunii WBA, învingându-l la puncte pe argentinianul Raul Balbi.

Pe 31 mai, la București, Doroftei a luptat din nou împotriva lui Balbi și de data aceasta românul s-a impus în mod clar.

A urmat apoi marele meci dintre Dorin și americanul Paul Spadafora, contând pentru unificarea titlurilor WBA și IBF, la categoria semiușoară. După o luptă dominată clar de român, cei trei judecători de ring au dat însă o decizie total greșită, cea de egalitate. Conform statisticii totalului de lovituri care și-au atins ținta, Doroftei a punctat de 344 de ori, în timp ce Spadafora numai de 259 de ori.

Moșu' s-a retras în 2004

Pe 24 octombrie 2003, Doroftei urma să dispute un meci împotriva panamezului Miguel Callist. Meciul a fost anulat însă după ce românul a depășit greutatea categoriei sale la cântarul oficial Doroftei a pierdut astfel titlul de campion mondial WBA.

S-a retras după lupta pierdută împotriva celebrului Arturo Gatti de pe data de 24 iulie 2004, ce a contat pentru centura WBA a canadianului de la o categorie superioară. Pe 23 noiembrie 2012, a devenit noul președinte al Federației Române de box înlocuindu-l pe Rudel Obreja.

"Moșu'" a stat în ultimii ani în Montreal, iar din această vară a revenit în România.