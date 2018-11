BLACK FRIDAY 2018 la Altex. 20.000 de lei reducere la un singur produs! Vezi aici toata lista de preturi

A inceput olimpiada reducerilor de Black Friday 2018.

Altex e primul magazin care publica reducerile de Black Friday 2018. La Altex gasesti reduceri la produse electrocasnice, telefoane/tablete, laptopuri si PC-uri, TV/audio/video/foto, produse de infrumusetare si pentru copii, articole de casa si gradina si chiar masini!

Black Friday a aparut in Romania in 2011, iar in ultimii ani a devenit o adevarata sarbatoare nationala. Majoritatea magazinelor organizeaza Black Friday pe 16 noiembrie anul acesta. Altex da startul mai devreme cu o multime de promotii.

BLACK FRIDAY 2018. 1300 LEI REDUCERE LA UN TELEFON

Altex propune telefoane cu recuceri de pana la 1300 de lei. Astfel, noul Samsung Galaxy Note 9, cu memorie de 512 GB costa 4599.90 lei! Telefoane Huawei Mate 20, samsung Galaxy J5 Plus si tablete Lenovo sunt alte produse cu reduceri consistente de Black Friday 2018 la Altex.

REDUCERE 20.000 LEI PENTRU DACIA DUSTER!

Cea mai mare reducere de Black Friday 2018 la Altex este la o masina Dacia Duster: 20.000 de lei! Este varianta Laureate Edc 1.5 Dci cu 109 cai! Nu e singura masina cu discount de Black Friday 2018 la Altex: un Fiat Panda Easy 1.2 poate fi cumparat cu o reducere de 3719 lei.

Alte reduceri mari la Altex de Black friday 2018: 700 de lei pentru o bicicleta electrica; 600 de lei pentru un smartwatch sau un Smart TV Samsung; 500 de lei pentru laptopuri Lenovo.