Imagini șocante la meciul CSM Oradea - U-BT Cluj! „A luat o tijă de fier de pe un șantier și a vrut să reintre în sală!” Jucătorul s-a ales cu dosar penal după ce a sărit la bătaie

Derby-ul campioanei din ultimele două sezoane cu CSM Oradea s-a încins, iar lucrurile erau aproape să degenereze serios. În al doilea sfert al meciului, Karel Guzman, shooting guard-ul campioanei, a fost eliminat pentru comportament nesportiv după o ieșire furioasă.

Cubanezul a sărit la bătaie după un duel încins cu Nikola Markovic și a fost stăpânit cu dificultate de colegi. Jucătorul s-a ales cu dosar penal din partea jandarmilor, iar în urma dezvăluirilor făcute de purtătoarea de cuvânt a Jandarmeriei Bihor, Guzman a fost aproape de un incident și mai șocant.

Jucătorul ar fi vrut să pătrundă pe teren cu o tijă de fier după ce a fost eliminat.

„Jucătorul, după ce a părăsit suprafața de joc, a avut un comportament violent, ca urmare a unor apostrofări ale suporterilor. A ieșit din sala polivalentă, mergând pe șantierul din apropiere, și a luat o tijă de fier striat cu care a vrut să reintre în sală, moment în care a fost oprit de către un coechipier, iar un agent de pază l-a deposedat de obiectul contondent", a declarat Alina Ștefan, purtătoarea de cuvânt a Jandarmeriei Bihor pentru ebihoreanul.ro.

Reacția jucătorului după ieșirea furioasă

Ulterior, Karel Guzman a postat pe rețelele sociale un mesaj în care își prezenta scuzele, dar explica și varianta sa asupra situației.

„Voiam să vorbesc despre incidentele petrecute ieri (n.r. sâmbătă). Îmi regret acțiunile profund și vreau să îmi prezint scuzele clubului, coechipierilor și tuturor celor care au fost la meci. Comportamentul meu a fost de neacceptat și înțeleg faptul că nu reflectă valorile echipei noastre sau ale baschetului.

Vreau să clarific că am fost provocat de oponent și de unul dintre membrii staff-ului lor încă de la încălzire, însă asta nu scuză acțiunile mele ca baschetbalist profesionist. Înțeleg că am responsabilitatea de a-mi păstra cumpătul și să mă comport într-un mod respectuos tot timpul. Am lăsat ca emoțiile să îmi încețoșeze gândirea și am devenit o persoană pe care nu o recunosc, îmi pare extrem de rău pentru dezamăgirea pe care am provocat-o. Voi munci din greu pentru a-mi îmbunătăți controlul și să devin un jucător și coechipier mai bun.

Fiecare acțiune are consecințe și sunt pregătit să îmi asum totul. Voi respecta și accepta deciziile disciplinare ale clubului. Încă o dată, îmi prezint scuzele profunde pentru toate persoanele implicate”, a scris Guzman pe Instagram.