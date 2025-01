Dinamo a anunțat sâmbătă ultimul transfer de la echipă, cu câteva ore înaintea meciului de campionat cu Târgu Mureș.

Shaquille Keith, la Dinamo



”O Canada!

Astăzi se alătură oficial echipei cel mai nou jucător al alb-roșiilor, Shaquille Keith.

Născut la Toronto, extrema de 1.98m înălțime și-a petrecut primele sezoane din cariera profesionistă în prima ligă din Canada, urmând ca mai apoi să joace pe principala scenă baschetbalistică în țări precum Finlanda, Ungaria sau Lituania.

Shaquille a jucat cel mai recent pentru BC Siauliai unde a avut medii de 10.7 puncte, 3.2 recuperări și 2.0 pase decisive în 22 de minute pe meci, marcând cu un procentaj de 48.7%.

Welcome to The Pack!”, a postat CS Dinamo Baschet pe pagina oficială de Facebook.

Noua achiziție a debutat deja oficial



La câteva ore după oficializarea transferului, Shaquille Keith a și debutat oficial pentru Dinamo.

Trupa din Șoseaua Ștefan cel Mare a pierdut însă la CSM Târgu Mureș, 75-81:

”CSM Târgu Mureș întoarce rezultatul din tur și se impune pe teren propriu la finele unui meci extrem de încins.

Principalii realizatori pentru Dinamo au fost Anthony Roberts, cu un double double format din 21 de puncte și 11 recuperări la care a adăugat 3 pase decisive, împreună cu Shaquille Keith care a acumulat 18 puncte și 5 recuperări la prima sa apariție în echipamentul alb-roșu”.