Atletul suedez, Andreas Almgren, a stabilit un nou record european la 10 km, parcurgând distanţa în 26 de minute şi 53 de secunde.

Almgren a devenit primul european care a alergat distanţa sub 27 de minute. „Am avut o senzaţie bună la antrenament, aşa că am ştiut că sunt într-o formă bună”, a declarat Almgren după victorie, potrivit news.ro. El i-a devensat pe elveţianul Dominic Lobalu (26'54'') şi pe kenyanul Vincent Langat (26'55'').

Precedentul record a rezistat mai puţin de două luni, fiind stabilit pe 16 noiembrie, la Lille, de francezul Étienne Daguinos (27'04'').