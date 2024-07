Reacția maghiarilor după ce Florentina Iușco a fost suspendată pentru dopaj și ratează Jocurile Olimpice

ANAD (Agenția Națională Antidoping) a depistat substanța în organismul Florentinei Iușco, dar a decis să o sancționeze pe sportivă doar cu un avertisment. WADA (Agenția Mondială Antidoping) a făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, iar decizia a fost suspendarea sportivei pentru doi ani, începând cu 1 februarie 2024.

Reacția maghiarilor după suspendarea pentru dopaj primită de Florentina Iușco

Maghiarii s-au declarat mirați de faptul că Florentina Iușco a fost suspendată chiar înainte de startul Jocurilor Olimpice de la Paris.

”Nici nu au început Jocurile Olimpice, dar o atletă a fost deja suspendată pentru dopaj”, au titrat cei de la hvg.hu.

În același timp, cei de la telex.hu s-au întrebat dacă suspendarea sportivei din România vine ca urmare a unei erori umane sau dacă a fost chiar o încercare de a trișa. Maghiarii au făcut referire la cazul sportivei din Polonia Dorota Borowska, care, la începutul lunii iulie a fost depistată cu o substanță interzisă în organism, clostebol, și a primit la rândul ei o suspendare care o împiedică să participe la Jocurile Olimpice.

Aceasta a declarat că respectiva substanță a ajuns în sistemul ei în urma unui transfer de la câinele său: ”L-am adus pe Tadeusz, câinele meu, în cantonament. Când pe piciorul lui a apărut o iritație, l-am rugat pe un amic veterinar să îmi recomande ceva. Am cumpărat spray-ul pe care mi l-a recomandat și l-am aplicat pe piciorul câinelui, așa cum mi-a spus.

Apoi m-am uitat pe sticlă și am văzut că acesta conținea clostebol”, a spus poloneza, care a adăugat că ar fi preferat să nu poată participa la Jocurile Olimpice mai degrabă din cauza unui accident decât în urma unui caz de dopaj.

Primele declarații ale Florentinei Iușco după ce a fost suspendată doi ani

”Am aflat de dimineață, printr-un mail venit de la TAS. În aprilie 2023, am luat niște suplimente. M-am asigurat că erau în regulă. Erau niște 'arzătoare', cu cofeină, pentru energie.

Am și dovedit asta în fața ANAD. Le-am trimis la analiză, mi-am probat nevinovăția și am primit doar o mustrare din partea ANAD. Este foarte greu de procesat, nu mă așteptam la așa ceva. Am muncit pe brânci ca să ajung aici. Am tras din greu la toate competițiile și antrenamentele. De ce m-au mai pus să mă apăr și să-mi dovedesc nevinovăția, dacă tot nu m-au luat în considerare?

Nu cred că voi mai reveni vreodată după această suspendare. Poate că Dumnezeu are alte planuri pentru mine. Am familie, am un copil de opt ani, poate că ar fi momentul să mă dedic lor”, a spus Iușco, potrivit GSP.ro.