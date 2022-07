"Nu sunt cel pe care îl credeți". Dezvăluirile incredibile ale cvadruplului campion olimpic la atletism: numele real al lui Mo Farah 

Atletul britanic de origine somaliană, cvadruplu campion olimpic în probele de 5.000 şi 10.000 m, a dezvăluit într-un documentar că a sosit ilegal în Marea Britanie sub o falsă identitate înainte de a fi obligat să lucreze ca menajer într-o familie, citează Agerpres.

"Adevărul este că eu nu sunt cel pe care îl credeţi. Majoritatea oamenilor mă cunosc sub numele de Mo Farah, dar nu este realitatea. Am fost separat de mama mea şi am fost adus în Marea Britanie ilegal, sub numele unui alt copil, Mohamed Farah", a declarat atletul britanic într-un interviu transmis de postul BBC.

Atletul a povestit că a primit numele de Mohamed Farah de la o femeie care l-a adus în Marea Britanie - spunându-i că îşi va revedea apropiaţii - din Djibouti, ţară din Africa orientală, la vârsta de nouă ani.

Numele real al lui Mo Farah

Mo Farah, în vârstă de 39 de ani, a afirmat că se numeşte în realitate Hussein Abdi Kahin. Tatăl său a fost ucis în Somalia pe când el avea patru ani, iar mama sa şi cei doi fraţi ai săi trăiesc în regiunea separatistă Somaliland, nerecunoscută de comunitatea internaţională.

"Adevărata poveste este că eu sunt născut în Somaliland, în nordul Somaliei, sub numele Hussein Abdi Kahin. În ciuda a ceea ce am spus în trecut, părinţii mei nu au trăit niciodată în Marea Britanie", a adăugat el.

În momentul sosirii în Regatul Unit, femeia care îl însoţea i-a luat hârtia cu adresa apropiaţilor săi, "a rupt-o şi a aruncat-o la pubelă", a relatat Farah. "Din acel moment, am ştiut că am o problemă".

Mo Farah este primul atlet care a câştigat patru medalii olimpice de aur. El a relatat, totodată, cum a fost obligat să facă menaj şi să se ocupe de patru copii ai unei familii din Marea Britanie dacă voia să aibă ce mânca. "Dacă vrei să-ţi vezi familia într-o zi, atunci nu spune nimic", a mai spus Farah.