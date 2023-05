„Erling îmi spune: 'Fără petreceri!' Îi zic să se bage în băile lui de gheață!” Dezvăluiri de senzație ale lui Jack Grealish

Manchester City a plătit 117.5 milioane de euro către Aston Villa pentru transferul lui Jack Grealish, căruia i-a fost dificil să se adapteze în primul său sezon, spre deosebire de bunul său prieten, Erling Haaland, care nu a avut nevoie de mult timp pentru a face spectacol. Cei doi se înțeleg foarte bine, iar Grealish are prestații extrem de solide în acest sezon.

Jack Grealish a vorbit despre relația pe care o are cu atacantul norvegian, care a devenit recent cel mai bun marcator într-un singur sezon din Premier League, după ce a înscris golul cu numărul 35 în acest sezon în campionat.

Jack Grealish, despre mentalitatea câștigătoare a lui Erling Haaland

Într-un interviu acordat recent Jack Grealish a vorbit despre nivelul extrem de bun al lui Haaland, dezvăluind cât de serios și strict este norvegianul în rutina sa.

„Toată lumea e diferită, nu? Uitați-vă la Erling. E cel mai bun profesionist pe care l-am văzut vreodată. Mentalitatea sa e ceva ce nu vom mai întâlni. Face totul, se recuperează, lucrează în sală. Zece ore de tratament pe zi, băi cu gheață, dietă. De aceea a ajuns la nivelul la care este acum. Dar jur că eu nu aș putea să fiu așa.

Suntem foarte buni prieteni, însă mă avertizează după un meci și îmi zice: 'Auzi, nu ieși să petreci în seara asta!' Eu îi zic să tacă și să se ducă să se bage în baia lui de gheață, dar așa suntem. Două persoane diferite care se înțeleg bine în felul lor.

Nu am același succes ca el. A înscris mai multe goluri în sezonul ăsta decât am făcut-o eu toată cariera. Dar dacă el ar face ceea ce fac eu ocazional ar zice: 'La dracu, mă simt teribil azi!' Am un mod de deconectare diferit de al său. El merge acasă, stă cu familia și comandă mâncare. Uneori aleg și eu asta, iubesc să fac asta, dar uneori îmi place să ies și să mă distrez.

Nu voi sta aici și să mint, spunând că nu ies. Ce sens are? Nici nu are rost să spun că sunt la bază la 8 dimineața și stau în sală și ăsta e motivul pentru care joc bine. Nu e. Joc bine pentru că mă simt în formă, am încredere în mine și mă simt ca acasă”, a declarat Grealish pentru Daily Mail.

Cum s-a simțit primul sezon al lui Jack Grealish la Manchester City

Totodată, vorbind despre primele sale meciuri în tricoul „cetățenilor” și cum a reușit să se adapteze, Grealish a dezvăluit ce emoții a avut

„Eram puțin copleșit, puțin timid pe teren. Lumea țipa: 'Jack, pasează'. Îmi spuneam mie: 'La naiba, e De Bruyne, ar fi bine să îi pasez'. Știți ce vreau să zic? El era idolul meu”, a recunoscut Jack Grealish.