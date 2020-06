Vrea sa devina mama cu fostul "diavol" Rio Ferdinand, dar are INTERZIS la sex! Motivul e greu de imaginat

Rio Ferdinand (41 de ani), fostul mare fundas al lui Manchester United si al nationalei Angliei, si-a refacut viata distrusa de decesul primei sale sotii in compania unei blonde, Kate, vedeta in reality-show-urile britanice. Tanara de 29 de ani a relatat ce "necazuri" de ordin sexual are in perioada carantinei.

Jucatorul care a evoluat 12 ani in tricoul "diavolilor" de pe Old Trafford, adunand si 81 de selectii in reprezentativa Albionului, a fost greu incercat in 2015, atunci cand sotia cu care avea trei copii a trecut in nefiinta la numai 34 de ani, rapusa de un cancer la san.

Rio Ferdinand a lasat in spate aceasta tragedie, iar in 2019 s-a insurat a doua oara, frumoasa Kate Wright fiind cea care a izbutit sa-i readuca zambetul pe buze fostului fotbalist. Kate a trecut cu bine si de testul convietuirii cu copiii lui Rio (Lorenz - 13 ani, Tate - 11 ani si Tia - 9 ani), cu care se intelege de minune, conform propriilor afirmatii.

La capitolul micilor neplaceri, Kate are putin de suferit in ceea ce priveste relatiile intime cu Rio, mai ales ca isi doreste enorm sa devina la randul ei mama. Motivul a fost dezvaluit chiar de ea, intr-un interviu haios, si se leaga de faptul ca apropierea fizica de sotul sau e putin ingreunata in perioada de carantina, in conditiile in care cei trei copii le sunt mereu prin preajma.

"E distractiv. Discutiile cu ei au devenit chiar foarte explicite. Unul dintre ei m-a intrebat o data «Cand ai de gand s-o faci?», a afirmat Kate. Iarl altul i-ar fi spus: "Nu cred ca o sa faci faci sex atat timp cat noi suntem in casa, asa ca pana in octombrie n-ai nici o sansa".