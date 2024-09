Un jucător de la Chelsea a stabilit cea mai ciudată bornă din fotbalul internațional

Cele două formații și-au dat întâlnire pe stadionul "Wembley" din Londra, în cadrul unui meci din grupa F a Nations League.

Harry Kane a fost protagonistul meciului și a reușit să marcheze ambele goluri ale echipei sale, în minutele 57, respectiv 76.

Totuși, seara a fost marcată de un moment istoric.

Noni Madueke, winger-ul londonezilor de la Chelsea, a devenit primul jucător al naționalei Angliei al cărui nume conține toate vocalele din alfabet care a făcut o apariție competitivă pentru echipa națională, de la Paul Gascoigne încoace.

Mijlocașul ofensiv reușea asta în cadrul calificărilor pentru Cupa Mondială din 1997, într-un meci împotriva Italiei. Partida se disputa pe stadionul "Olimpico" din Roma și se termina cu o remiză albă, scor 0-0.

28.000.000€ este cota de piață a englezului născut în Londra, conform Transfermarkt.

1997 - Noni Madueke last night became the first player whose name contains every vowel in the alphabet to make a competitive England appearance since Paul Gascoigne in a 1997 World Cup qualifier against Italy. Vorderman. pic.twitter.com/9yIKhknuPA