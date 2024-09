Tribunalul de Arbitraj al Sportului (TAS) a decis ca medalia de bronz de la sol, la Jocurile Olimpice de la Paris, să revină gimnastei Ana Maria Bărbosu, în urma memoriilor făcute de Federaţia Română de Gimnastică şi de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.

În urma acestei decizii, Ana Maria Bărbosu a obţinut medalia de bronz la sol, în timp ce Sabrina Maneca Voinea a încheiat competiţia pe locul 4.

Memoriul depus de FRG şi Sabrina Maneca Voinea a fost respins.

În urma acestei controverse, tânăra gimnastă se gândea inițial să părăsească lumea gimnasticii.

Se retrage? Sabrina Voinea a luat decizia finală, după scandalul de la JO 2024

Dar, la mai bine de o lună de zile distanță, Sabrina a dezvăluit că nu va renunța la sportul care i-a adus atât de multe realizări și bucurii de-a lungul carierei.

În urma dezamăgirii trăite din cauza deciziilor controversate ale arbitrilor, Sabrina Voinea a avut nevoie de timp pentru a se recupera emoțional și fizic.

Gimnasta a explicat că își dorește foarte mult să continue în gimnastică și a precizat cât de important este acest sport pentru ea.

În ceea ce privește controversa legată de arbitrajul de la Jocurile Olimpice, Voinea a spus că așteaptă cu speranță răspunsul Tribunalului de Arbitraj al Sportului (TAS), care a decis că medalia de bronz la sol să fie atribuită Anei Maria Bărbosu.

„A fost o vacanţă foarte frumoasă. M-am relaxat. Sunt mai bine. Mă bucur că am intrat în sala de gimnastică. Eu îmi doresc foarte mult să continui să fac gimnastică pentru că îmi place foarte mult. E sportul meu preferat şi nu m-aş vedea fără gimnastică.

Acum o să aştept răspunsul de la tribunal, îmi doresc să fie un răspuns pozitiv pentru că eu ştiu foarte bine că am fost foarte bună în arenele sportive. M-am mai liniştit un pic.

Da, am mers şi la psiholog şi m-a ajutat foarte mult. Mi-a spus să mă adun şi că totul va merge înainte, că aşteptăm răspunsul. Îmi dădea numai vorbe pozitive. Încerc să mă adun şi să lupt cât mai mult. Doamne ajută, să fiu sănătoasă şi să meargă totul foarte bine. Mă bucur foarte mult că familia îmi este aproape. Mă bucur că o am pe mama.

Am trecut amândouă prin aceleaşi emoţii. Acum am încercat să ne revenim în vacanţă. Familia ne-a fost aproape. Am trecut peste toate. Acum sunt bine. Am fost în pauză şi piciorul şi-a revenit, dar am luptat din greu”, a declarat Sabrina Voinea, potrivit Orange Sport.