Un fotbalist de la Liverpool amenință: ”Vreau să fiu cel mai bun”

Echipa pregătită de Arne Slot a înregistrat trei victorii după primele trei etape scurse din eșalonul de elită al Angliei: 2-0 vs. Ipswich, 2-0 vs. Brentford și 3-0 vs. Manchester United.

În iulie 2023, Jarell Quansah a promovat la prima echipă a lui Liverpool, iar de atunci a bifat 34 de apariții, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de trei ori, dar și să paseze decisiv în trei situații diferite.

Englezul născut la Warrington a declarat recent că, într-o bună zi, vrea să ajungă cel mai bun fundaș din Europa.

”Vreau să fiu cel mai bun fundaș din Europa într-o bună zi. Evoluez cu cei mai buni fundași centrali din lume la Liverpool, în opinia mea. Cred că trebuie să fiu cel mai bun fundaș central dacă joc”, a spus Quansah, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

????✨ Jarrel Quansah: “I want to be the best defender in Europe one day”.

“I’m up against the best centre halves in the world at Liverpool, in my opinion — I think I’ll have to be one of the best centre halves in Europe if I’m starting”, told @TimesSport. pic.twitter.com/g3DFpy4Zb5